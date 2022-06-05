Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 11:49
Güvenlik güçlerince gözaltına alınan H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan H.U, H.S. ve İ.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalanmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız