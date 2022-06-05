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İYİ Parti ve Meral Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, İYİ Parti'nin sosyal medya kanallarında kullandığı "Milletin Kürsüsü" isminin tescilli şekilde kendisine ait olduğu gerekçesiyle İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener'e dava açtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 12:40
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İYİ Parti ve Meral Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası

Gebze ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Haluk Turgut, sosyal medyada içerik üretebilmek için bulduğu "Milletin Kürsüsü" isminin patentini aldığını, tescillediği bu ismin İYİ Parti tarafından kullanıldığını gördüğünde parti yetkililerine ulaşarak bu ismi kullanmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi. Parti yetkililerinin kendisini ciddiye almadığını ifade eden Turgut, eline marka tescil belgesini de alarak avukatıyla birlikte Gebze Adliyesi'ne gitti. Turgut, burada hem İYİ Parti'ye hem de Genel Başkan Meral Akşener'e dava açtı.

"İYİ Parti markama tecavüzü sonlandırmadı"

Hak arayışı başlattığını kaydeden Haluk Turgut, "Milletin Kürsüsü isminin marka tescil belgesi tarafıma ait. İYİ Parti bunu kullanmakta. Gerek sosyal medyada gerekse grup toplantılarında böyle bir isimle yayın yapmaktalar. Öncelikle şöyle söyleyeyim; İYİ Parti'nin grup toplantı salonu kürsüsü diye geçiyor orası, milletin kürsüsü değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan resmi olarak bunun ticari bir marka olduğunu tescillettim ve bu isim tarafıma ait. Bazı video paylaşım sitelerinde Meral Akşener'in resmi sayfalarında bu isimle yayın yapılıyor. Bu marka ticari bir marka. Video paylaşım sitelerinde böyle bir projem var, böyle bir kanalım var. Bu konuda kendilerine ulaştım. Sözlü olarak da söyledim, yasal olarak ihtarda da bulunduk. İYİ Parti'nin medya tanıtım biriminden sorumlu olan kişiye defalarca ulaştım, kendisi de hukukçu. Kendisi yasal olarak hakkımı aramamı söyledi. İYİ Parti markama tecavüzü sonlandırmadı. O yüzden hak arayışına başladım. Bu kararı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi kurumunun, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun bana tescillediği bu belgeyi tanımadıklarını söylediler. O yüzden böyle bir hak arayışına girdim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre bir suç. Hem İYİ Parti'ye hem Meral Akşener'e dava açtık, suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"Milletin Kürsüsü'nü milletin adamına hediye etmek istiyorum"

Eleştirilerini sürdüren Turgut, "Ben kesinlikle markamın kullanılmasını istemiyorum. Çünkü orası milletin kürsüsü değil, İYİ Parti'nin grup toplantı salonunun kürsüsüdür. Öncelikle bunun anlaşılmasını istiyorum. Bu isimle yayın yapılabilmesi için benim onayım gerekmektedir. Ben de buna onay vermeyeceğimi kendilerine de belirttim. Buna da herhangi bir dönüş yapmadılar, kale almadılar. Meral Akşener sık sık kul hakkından bahsediyor. Bu bir kul hakkıdır. Ben bunun için bir emek harcadım, bir para harcadım. Bu hak ihlaline bir an önce son vermelerini istiyorum. Ayrıca bu markayı, 'Milletin Kürsüsü' ismini cumhurbaşkanımız eğer kabul ederse kendisini ziyaret edip, milletin adamına hediye etmek istiyorum. Kendisinin siyasi propagandalarında kullanılması üzere gerçek yerinin orası olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanım kabul ederse bunu ona armağan etmek istiyorum" diye konuştu.

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