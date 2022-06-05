Pençe-Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 14:52
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız