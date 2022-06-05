Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı
Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanlarından bıçak ve silah zoruyla para gasbeden şüpheli kaçtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 15:02
Merkez Seyhan ilçesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen maskeli zanlı, araçlara yakıt dolduran çalışanlara bıçak ve silahla tehditte bulunarak para gasbetti.
Şüpheli, görevlilerden yaklaşık 400 lirayı alarak kaçtı.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Süleyman Basır, gazetecilere maskesiyle gelen kişinin silah ve bıçak göstererek ellerindeki parayı aldığını ve yangın tüpünü devirerek ara sokaklara kaçtığını söyledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız