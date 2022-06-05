Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı

B.Ö. idaresindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile S.Ç'nin kullandığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 39 DP 636 plakalı otomobil, Tozaklı kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler B.Ö. ve S.Ç. ile araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden Dalkılıç ile yaralanan Sefer Ayan'ın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda görevli olduklarını söyledi.

Eğitim camiasına başsağlığı dileyen Ekici, "Kaza, askeri araç ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün aracının çarpışması sonucu olmuştur. Kazada askeri araçta hafif yaralı askerlerimiz var ancak okul müdürümüz maalesef hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun, Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kazada yaralanan 6'sı askeri personel 9 kişinin tedavisi sürüyor.