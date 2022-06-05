LGS'de öğrencilerin sınava kendi okullarında girmesi motivasyonlarını etkiledi

Kolejden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Bölüm Başkanları dersleri ayrı ayrı değerlendirdiler.

Doğa Koleji Bölüm Başkanlarının açıklamasında şunları kaydedildi:

"Bugün uygulanan LGS'de öğrencilerin sınava geçen yıl olduğu gibi kendi okullarında girmesi motivasyonlarını olumlu yönde etkiledi. Sözel ve sayısal alandan oluşan LGS'nin soru tarzlarının, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. 2022 LGS sözel alanın ayırt ediciliğinin, bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Sınavda bağlamsal sorular kadar kazanım kavrama sorularının da ön planda olduğu görülmektedir. Türkçe ve matematik branşlarının zaman yönetiminde lokomotif branşlar olduğu göze çarpmaktadır. Yorumlama, grafik ve görsel okuma, çıkarım yapma, karşılaştırma, muhakeme yapma, okuduğunu anlama bu yıl da LGS soruları ile ölçülen üst düzey düşünme becerileridir."

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu da öğrencilerin sınavları nasıl geçmiş olursa olsun onlara sınav hakkında bir yorum yaparken tüm yıl boyunca sınav için verdikleri emeğin unutulmamasını hatırlattı.

Aksu, bazı öğrencilerin sınavdan sonra sınavla ilgili konuşmak istemeyebileceğini, böyle bir durumda anlayışlı olunmasını, konuşmaya karar verdiğinde iletişime geçmenin daha doğru olacağını ifade etti.

Öğrencilerle sınav hakkında konuşurken eleştirmeden, karşılaştırma yapmadan sadece öğrencinin duygularını anlamaya çalışarak konuşmanın ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendireceğini kaydeden Aksu, öğrencilere sınav hakkında yorumda bulunurken söylenilen söz ile beden dilinin tutarlı olunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Aksu, öğrencilerin bazılarının sınavdan sonra duygularında dalgalanmalar yaşanabileceğini, bunun normal ve geçici bir süreç olduğunu kaydetti.

Aksu, 30 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçlarının ve yayımlanacak Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda açıklanacak takvim ve esaslara göre tercih döneminin iyi değerlendirilmesi ve merkezi-yerel tercihlerin mutlaka öğrenciyi yakından tanıyan tüm yıl boyunca hem akademik hem sosyal süreçlerini izlemiş olan- rehber öğretmenleri ile yapılmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.