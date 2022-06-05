Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da çevre temizliğine yürüyüşle dikkati çektiler

Tunceli Valiliğince Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Parkı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, daha sonra "Dünya ortak evimiz, sıfır atık geleceğimiz" pankartı taşıyarak, Millet Kıraathanesi'ne kadar yürüdü.

Etkinliğe, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında "İlk Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda başlayan ve Kongre Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüş, Milli Egemenlik Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal, diğer kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Her bireyin doğal olarak çevrenin birer üyesi olduğunu ifade eden Öner, "Ülkelerin kalkınmalarında toplum, çevre ve ekonomi üçlü saç ayağının büyük önem arz ettiği bilinmektedir. Ekonomik kalkınmaya her fırsatta vurgu yaparken, toplum olarak bazen çevreye karşı duyarlı olmayabiliyoruz. Oysaki doğduğumuz günden itibaren hepimiz çevrenin birer doğal ferdiyiz ve ayrılmaz bir parçasıyız." diye konuştu.

Vali Öner, 7 milyarı geçen dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyar olacağının öngörüldüğünü belirterek, çevrenin daha çok önem kazandığını vurguladı.

İnsanların çevreye verdiği zarardan dolayı tabiatın çok olumsuz şekilde etkilendiğine dikkati çeken Öner, "İklim değişiklikleri, günümüzde en bilinen ve tüm dünyanın somut biçimde yaşadığı çevreye ve atmosfere zarar verici faaliyetlerimiz sonucunda başımıza gelen çevresel felaketlerden biridir. Çevre duyarlılığı konusunda artık her birimizin önlemler alması kaçınılmazdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin, gelecekte daha güzel, bozulmamış ve korunan bir çevrede, güzel bir ülkede ve dünyada yaşamalarını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlik, sıfır atık projesine dikkati çekmek amacıyla açılan stantların gezilmesiyle sona erdi.

- Ağrı

Ağrı'da, Vali Osman Varol ve beraberindekiler, "İlk Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliğine katılarak Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Burada görevlilerce sağlıklı çevre yaşamı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılara broşür dağıtılıp bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program, doğa dostu çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.