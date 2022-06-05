Filenin Sultanları Belçika'ya geçit vermedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 21:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk etti.
Birinci set sonucu: Türkiye 15-25 Belçika
İkinci set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika
Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika
Dördüncü ve son set sonucu: Türkiye 25-15 Belçika
Ligde üçüncü müsabakasını Bulgaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız