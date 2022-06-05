Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli maaş zamları, 3600 gösterge ve EYT ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar başladı. Özellikle; 3600 ek gösterge konusunda artık Başkan Erdoğan'ın açıklaması beklenirken, yeni bir gelişme de yaşandı. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergede kapsam genişledi, yeni bir grup dahil edildi.