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Turkey'den Türkiye'ye geçiş gündem oldu: Erdoğan dediğini yaptı

Yabancı dillerde 'Türkiye' ismine dönüş İngiltere basınından The Guardian tarafından gündeme getirildi. Değişimle ilgili, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batılılaşmış isimden kurtulmak istediği söyleniyor" denildi.

Eklenme : 06 Haziran 2022 07:40
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Turkey'den Türkiye'ye geçiş gündem oldu: Erdoğan dediğini yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası alanda 'Turkey' şeklinde anılan ülkemizin ismini Ankara'nın talebi üzerine 'Türkiye' olarak değiştirdi. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı.

İngiltere basınından The Guardian gazetesinde Türkiye'nin isim değişikliğini inceleyen bir makale yayınlandı. Yazıda, "Türkiye'nin yeniden markalaşma kararı asırlık bir fikir. İngiltere bir gün adını değiştirmek zorunda kalabilir mi?" denildi.

"Erdoğan, Batılılaşmış isimden kurtulmak istiyor"

Söz konusu yazıda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre bir isimde çok şey var. Erdoğan'ın Batılılaşmış ve İngilizceleştirilmiş isimden kurtulmak istediği söyleniyor" ifadeleri kullanıldı. Her yerde olduğu gibi Ankara'da da kimliğin 'her şey' olduğuna vurgu yapıldı.

İstanbul, New York, St Petersburg ve Mumbai gibi dünyanın önde gelen şehirlerinin köklerine ve değişen kimliklerine göre tekrar markalaştığı belirtildi. Aynı yazıda, "Birleşik Krallık, Erdoğan'ı örnek almalı mı? İskoçya, oradan ayrılırsa artık 'birleşik' olmayacak. Büyük Britanya, Küçük İngiltere'ye dönüşürken yeni bir isim şart olabilir. Brexitannia'ya ne dersiniz?" ifadeleri kullanıldı.

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