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Küresel piyasalar, yeni haftada ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan iş gücü istatistiklerinin beklentileri aşmasının ardından bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Haziran 2022 09:04
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Küresel piyasalar, yeni haftada ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Enflasyon endişesi dünya genelinde varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ederken, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri, ABD ekonomisinde çarkların hızla dönmeye devam ettiğine işaret ederek resesyon endişelerini yatıştırsa da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz adımlarını yıl sonuna kadar sürdürebileceği tahminleri de arttı.

Ülkede tarım dışı istihdam mayısta 390 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazançlar ise aynı dönemde yüzde 0,3 artarak 31,95 dolara çıksa da öngörülerin altında kaldı.

Öte yandan, ABD hükümeti enflasyonla mücadele için Çin'e uygulanan yaptırımlarının bir kısmının kaldırılabileceğini ya da oranların kısmen düşürülebileceğini açıkladı.

Buna karşın dünya genelinde enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebilecek gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulamaya aldığı kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırması sonrası ülkenin petrol talebinin artması beklenirken, Suudi Arabistan Asya'ya sattığı petrolün fiyatını yükseltti. ABD'nin Venezuela'nın Avrupa'ya petrol ihraç etmesine izin verebileceğine yönelik haber akışı ise petrol fiyatlarındaki yükselişi törpüledi.

Cuma günü 120,6 dolarla 9 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,8 düşüşle 119,5 dolardan başladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ile saldırması ise barış umutlarını azaltırken, ABD'de vadeli işlem piyasalarında buğday kontratlarındaki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,63, Nasdaq endeksi yüzde 2,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise alıcılı başladı.

Avrupa'da gözler ECB'nin bu hafta yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurması bekleniyor.

ECB yetkililerinin geçen hafta boyunca yaptıkları sözle yönlendirmelerin ardından para piyasalarında, üçüncü çeyrek bitmeden politika faizinin sıfır seviyesine çekileceği fiyatlanıyor.

ECB'nin bu toplantıda faiz artırması beklenmezken, temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, eylüldeki toplantıda faiz artışının 50 baz puan olma ihtimali ise yükselmeye devam ediyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise yükselişle başladı.

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Asya'da Çin'in Kovid-19 salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından tekrar normalleşmeye başlaması ve ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerde değişikliğe gidebileceği beklentisiyle birlikte risk iştahı arttı.

Çin'de ekonominin normale dönmeye başlaması ayrıca emtia fiyatlarını desteklerken, bakırın libresi 4,38 dolarla son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, mayıs ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 41,4'e yükselse de, daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde, cuma günü 2.623,17 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran kar satışıyla gerileyerek, günü önceki kapanışın hemen altında 2.601,25 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise yüzde 6,66 değer kazandı.

Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,3 azalışla 16,4176'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,5640 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, mayıs ayı reel efektif döviz kuru

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