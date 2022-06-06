ÖSYM'den Lisans KPSS'ye başvuracaklar için son gün uyarısı!
ÖSYM duyurdu: 2022-KPSS Lisans Adaylarımızın Dikkatine! 2022 KPSS Lisans adayları için son başvuru günü bugün sona erecek
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Haziran 2022 09:51
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Lisans için son başvuru günü 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı ( 2022- KPSS Lisans, Genel Yetenek- Genel Kültür,Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi,ÖABT için 06 Haziran 2022 ( bugün) son başvuru günüdür.İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün (06 Haziran 2022) saat 23.59'da sona erecektir.
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2022-KPSS Lisans Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/Ru1SLboi0EÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 6, 2022