Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Haziran 2022 10:28
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız