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Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem 3600 ek gösterge

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle bugün Külliye'de toplanacak. Gündemde Suriye'nin kuzeyine harekat, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları ile 3600 ek gösterge var.

Kaynak : TRT
Eklenme : 06 Haziran 2022 11:02
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan harekat masada olacak.

Gündemdeki bir diğer başlık ise Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları. Türkiye, iki ülkenin üyeliğini teröre verdikleri destekten dolayı veto ediyor.

Memurların gözü bu toplantıda

Kabinenin en önemli gündem maddesi ise memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşmuştu.

Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatan Erdoğan, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunma safhasına getirdiklerini açıklamıştı.

Ali Yalçın: Sabırsızlıkla bekliyoruz...
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