TÜİK'ten görev değişikliği iddialarına açıklama

TÜİK'ten yapılan açıklamada: Bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında TÜİK Bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığına yönelik yalan ve yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 20 Bölge Müdürünün asaleten ataması yapılmıştır. Ataması yapılan Bölge Müdürlerimizin tamamı daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları Bölge müdürlüklerine asaleten atanmıştır. Yeni bir atama ya da görev değişikliği söz konusu değildir.

Kamuoyunu yanıltacak haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini, kamuoyunun bilgisine sunarız... İfadelerine yer verildi.