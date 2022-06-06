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YÖK: Araştırma üniversiteleri için AR-GE fonu hazırladık

YÖK Başkanı: Araştırma üniversitelerimiz ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı bu protokol çerçevesinde üniversitelerimize akademik performanslarına göre AR-GE çalışmaları için fon kullandırmış olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Haziran 2022 12:23
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, araştırma üniversiteleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile yapılan protokolle özel bir destek programı planladıklarını belirterek, "Araştırma üniversitelerimiz ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı bu protokol çerçevesinde, üniversitelerimize akademik performanslarına göre AR-GE çalışmaları için fon kullandırmış olacak." dedi.

Özvar, ODTÜ Rektörlüğü ziyaret ederek, Senato Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özvar, YÖK olarak üniversitelerle yakın iş birliği için bir araya geldiklerini belirtti.

Kendisinin de üniversitelere ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatan Özvar, "Bu ziyaretlerde üniversitelerimizin rektörlerini, senatolarını, yönetim kurullarını topluyoruz. Hocalarımızla birlikte gerek üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumu, beklentileri, ihtiyaçlarını, varsa eleştirilerini dinliyor ve Yükseköğretim Kurulu olarak aldığımız bu geri beslemeyle üniversitelerimize yönelik politikalarımızı revize etmeye, yeniden şekillendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özvar, bu kapsamda bugün de ODTÜ'ye, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün daveti üzerine ziyarette bulunduklarını dile getirerek, üniversitenin senato üyeleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Akademik çalışmalar, araştırma geliştirme faaliyetleri, kadro konuları ve ODTÜ'nün geleceğe ilişkin vizyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Özvar, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ülkemizin en saygın, en mümtaz yüksek öğretim kurumlarından biridir. İnşallah, YÖK olarak üniversitemizden aldığımız bu görüşleri birlikte değerlendireceğiz ve geleceğe ilişkin önemli çalışmalara imza atacağız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "23 üniversiteyi araştırma üniversitesi olarak belirledik"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de katılımıyla yapılacak Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı'na ilişkin de bilgi veren Özvar, bu toplantıda yaklaşık 5 ay önce açıklanan araştırma üniversitelerine yönelik olacağını anlattı.

Özvar, araştırma üniversitelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını ifade ederek, "Araştırma üniversiteleri konsepti ve stratejilerini yeniden ele aldık ve Türkiye'de akademik üretkenliğe dayalı olarak 20'si devlet 3'ü vakıf üniversitesi olmak üzere 23 üniversiteyi araştırma üniversitesi olarak belirledik. Bu bir ilk oldu. Bu üniversitelerimizle bir araya geldik. Bugün ODTÜ'de araştırma üniversiteleri olarak gelmiş olduğumuz mesafeyi değerlendireceğiz." diye konuştu.

Bu toplantıda ilk kez yeni bir gelişmeyi paylaşacaklarını vurgulayan Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırma üniversiteleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile yapmış olduğumuz protokolle özel bir destek programı planladık. Araştırma üniversitelerimiz ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı bu protokol çerçevesinde üniversitelerimize akademik performanslarına göre AR-GE çalışmaları için fon kullandırmış olacak. Biz, YÖK olarak araştırma üniversitelerinin kendine mahsus bir statüsünün olmasını ve bu statü çerçevesinde desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu desteği bu toplantıyla ilan etmiş olacağız."

Özvar, YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda konuşan Özvar, programın, araştırma üniversiteleri arasında iş birliği ve dayanışmayı arttırmak ve bilgi paylaşımında bulunmak almacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Özvar, Türkiye'nin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve üniversiteleri uluslararası alanda daha görünür kılmak maksadıyla yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na ilişkin yeni vizyonu, 13 Aralık 2021'de kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

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Program çerçevesinde yapılan çalışmaları aktaran Özvar, araştırma üniversitesi konsepti ve stratejileri üzerine geliştirdikleri yeni yaklaşımın, üniversitelerde ve yükseköğretim uzman çevrelerine heyecan getirdiğini anlattı.

Ancak, kurumlarda bilimsel araştırma üretkenlik ve kalitesini yükseltmek başta olmak üzere, dünya ölçeğinde güçlü ve kaliteli bir üniversitenin inşasında hala atılması gereken adımlar bulunduğuna işaret eden YÖK Başkanı Özvar, bu adımlardan birinin de araştırma üniversitelerine yönelik mali destekler olduğunu kaydetti.

Üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Özvar, 17 Mart 2022'de imzalanan protokol sayesinde Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nın hayata geçirildiğini söyledi.

Özvar, destek programının işleyişine ilişkin usul ve esasların da Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eş güdüm içerisinde,YÖK tarafından hazırlanarak üniversitelere duyurulduğunu ifade ederek, "Buna göre destek programı çerçevesinde, bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere, YÖK Başkanlığı tarafından her yıl yapılacak performans değerlendirmesi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine yıllık olarak kaynak tahsis edilecektir." bilgisini verdi.

Erol Özvar, araştırma üniversitelerinin kendilerine tahsis edilen bu mali kaynağı, YÖK tarafından eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabileceklerini söyledi.

Destek Programı kapsamında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerine kaynak aktarımı yapılacağını belirten Özvar, "Bu kaynak, üniversitelerin BAP Yönetmeliği kapsamında kullanılacak. Araştırma üniversitelerine yönelik olarak bu yıla mahsus olmak üzere 100 milyon liralık bir kaynak, araştırma projelerinde kullanılmak üzere üniversitelerimize destek aktarılacaktır." dedi.

Dünyada küresel bir ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda, devletin ilgili birimlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla araştırma üniversitelerine verilen bu mali desteğin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Özvar, Erdoğan'a şükranlarını sundu, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ekibine de bu sürecin yürütülmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

YÖK olarak bu kaynağın sonuçlarını takip edeceklerini vurgulayan Özvar, ortaya çıkan sonuçlara göre yeni performans değerlendirmeleri yapacaklarını bildirdi.

Programa, Araştırma Üniversitelerinin rektörleri ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

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