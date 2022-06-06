İngiltere'de kaybolan kişi Tekirdağ'dan çıktı
Tekirdağ'da düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın 2,5 yıl önce İngiltere'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua olduğu ortaya çıktı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Haziran 2022 12:48
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan kişinin 2,5 yıl önce İngiltere'de kaybolan kişi olduğu belirlendi.
İngiltere'de kıyı kenti Brighton and Hove'da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamadı.
İngiltere'de bu olay haberlere de konu oldu. Kayıp Joshua, Muratlı'da güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu.
Yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere'deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız