Ataşehir'de İETT otobüsünde taciz

MEB, mevcut aday öğretmenlerin adaylıklarının nasıl kaldırılacağını valiliklere bildirdi

12.05.2022 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin adaylıkları, Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlamaları ve en az bir yıl öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın Valilik tarafından kaldırılacak.