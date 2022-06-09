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Sağlık çalışanlarının mali haklarına ilişkin teklif Komisyon'dan geçti

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi benimsendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 09:05
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Sağlık çalışanlarının mali haklarına ilişkin teklif Komisyon'dan geçti

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında toplanan Komisyon, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifini tali komisyon olarak görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, sağlık çalışanlarının mali haklarına yönelik iyileştirilmeye ilişkin, "Şu an uzman tabiplerde 17 bin olan gösterge rakamı 26 bine, tabip ve diş tabipleri için 13 bin gösterge rakamı 20 bine yükseltiliyor. Bu artışla birlikte uzman tabiplerin halihazırda almış oldukları 4 bin lira civarındaki ilave ödeme, 6 bin 120 liraya yükseliyor; emeklilik için. Tabipler ve diş tabipleri için alınan rakam da 3 bin 60 liradan 4 bin 700 liraya yükseliyor. Bu artış da uzman tabipler için 2 bin 110 liraya tekabül ediyor, tabipler ve diş tabipleri için de 1648 liraya tekabül ediyor. Şu anda bir uzman tabibimiz, 30 yıl üzerinden emekli olduğu zaman 10 bin 900 lira civarında bir rakam alıyor. Bu teklifle birlikte uzman doktorun emekli aylığı 13 bin lira civarına yükseliyor." bilgisini paylaştı.

- "Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Kanunda 'İnceleme Heyeti kuracağız' diyerek, Danıştay'ın önerdiği gibi yasal düzenleme yapmış olmuyorsunuz. Yarın buradaki uygulama konuları, idari konular, idari yargıya, Danıştay'a gidecek ve biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz." diye konuştu.

İnceleme Heyeti'nin yine yönetmelikle kurulduğunu söyleyen Emir, "Bu yanlışı yapmayın. Bu, kanunun arkasından dolanma girişimi son derece yanlış." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, "Yurt dışı nitelikli sağlık çalışanı göçü önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir. Türkiye bunu kaldıramaz." diye konuştu.

Teklifle döner sermayelerden sağlık çalışanlarına verilecek pay için bir tavan ücret belirlenirken, taban ücretin belirlenmediğine dikkati çeken Andican, bununla ilgili bir taban ücret belirlenmesi gerektiğini savundu.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, geçinemeyen sağlık emekçileri olduğunu iddia ederek, bazı emekli sağlık emekçilerinin açlık sınırının altında ücret aldıklarını ileri sürdü.

Görüşülmekte olan kanun teklifi için sosyal medyada "14 maddelik kelime oyunu" benzetmesinde bulunulduğunu anlatan Pekgözegü, herkesin temel maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

- Sağlıkta Dönüşüm Programı tartışması

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, düzenlemenin bu haliyle sağlık çalışanlarının sorununu çözmeyeceğini iddia ederek, Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında sağlık sisteminde eksiklikler olduğunu iddia etti.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Recep Akdağ, "Herhangi bir sistemde, sağlık sisteminde de öyledir, durağan bir hayat yoktur, aksayan işleri düzeltirsiniz ama herhangi bir kimse Sağlıkta Dönüşümden önceki zamana atıf yaparak güzellemeler yaptı mı inanın bir gülümseme ihtiyacı doğuyor. Ben, sahada çalıştım, neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Benim yanıma onlarca yeni doğan bebeğin annesinin, babasının gelip de 'Hocam ne olursunuz, bebeğim morgda parasını da veremiyorum, yardımcı olun da çıkarayım' dediğini yaşamış bir insanım. 8 kişilik bir çocuk kovuşunda annelerin yerde mukavvaların üstünde yattığını görmüş bir insanım. Siz ne anlatıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in "20 yıl öncesini anlatıyorsunuz, bugüne gelin" demesi üzerine Akdağ, "Siz CHP'nin milletvekili olarak çıkın delikanlıysanız deyin ki 'Bütün işçilerin, memurların, Bağkurluların bütün hastanelerden faydalanmasını AK Parti Hükümeti, Recep Akdağ'ın sağlık bakanlığı döneminde getirdiğinde biz buna karşı çıktık, Anayasa Mahkemesine götürdük.' Hadi beraber çıkalım söyleyelim." diye konuştu.

Akdağ, "Her kim Sağlıkta Dönüşüm Programına 'Bu neoliberal bir programdır, halkçı değildir' diyorsa yalan söylüyordur." dedi.

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- "Güvenceli bir gelir artışı istiyoruz"

Türkiye Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, teklifin, geçen yıl Aralık ayında TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildikten sonra Komisyona çekilen düzenleme ile benzerlik içerdiğini ancak rakamların düşürüldüğünü belirterek, emekli hekimlere ilave ödeme yapılmasındaki gösterge rakamının uzman hekimler için 40 bin, hekimler için 33 bin iken getirilmekte olan teklifte sırasıyla 26 bin ve 20 bin olarak düzenlendiğini söyledi.

Hekimlere yapılacak ek ödemelerin kaynağının değiştirildiğini, merkezi bütçeden karşılanacağını ancak prim kesintisi olmaması nedeniyle bunun emekliliğe yansıyan güvenceli bir gelir artışı olmadığını savunan Bulut, güvenceli bir gelir artışı istediklerini dile getirdi.

Çok iyi yetişmiş uzmanların artık yurt dışına gittiğine dikkati çeken Bulut, "2003 yılından bu yana sağlık çalışanlarının, hekimlerin satın alma gücü üçte bire gerilemiş. Bu nedenle de yüzde 200 gibi bir iyileştirmenin dışında hekimleri kaybetme engellenemez." dedi.

Tıp fakültelerinin, mezunlarının sayısının artırılmasına karşı olmadıklarını ifade eden Bulut, nitelikli tıp eğitimi istediklerini belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, teklifle sağlık hizmeti alan ama sağlık sigortasından yararlanamayan vatandaşların borçları için getirilen ödeme kolaylığına dikkati çekerek, "1156 kişinin 5 ile 10 bin lira arasında borcu var. Bunun toplam 8 milyonluk bir yükü var. 1693 kişinin de 10 bin liranın üzerinde borcu var, 165 milyon lira yükü var. 85 bin 947 kişinin 5 bin liranın altında borcu var, 24 milyon 913 bin lira yükü var." bilgisini verdi.

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