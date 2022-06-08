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Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Şu anda 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap; Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar Avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri, isimlerini vermeyeceğim, ciddi manada Yunanistan'a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 23:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. İki lider imza töreni sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Maduro ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, Venezuela'nın Türkiye'nin Karayipler Bölgesindeki en önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Venezuela halkının 15 Temmuz'da milletimiz de sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Venezuela, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hükümetimize ilk destek veren ülkelerden biriydi. Biz de en zor ve sıkıntılı dönemlerinde Venezuela halkının yanında olduk. Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun gerçek anlamda bir Kara gün dostluğunu ve böyle bir dostluğun tezahürü olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Venezuela'nın maruz kaldığı çok yönlü kuşatmanın aşılmasında Sayın cumhurbaşkanının güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı vardır" dedi.

"Maduro'nun bu ziyareti iş birliğimize büyük ivme kazandırdı"

Maduro'nun Filistin meselesindeki tutumunun takdire şayan olduğunu söyleyen Erdoğan, "Değerli dostum tıpkı Simone Bolivar ve Hugo Chavez gibi ülkesinin bağımsızlık mücadelesine adını altın harflerle yazdırmıştır. Maduro'nun Filistin meselesindeki duruşu da takdire şayandır bu vesileyle kendisine bir kez daha tebrik ediyorum. Dışişleri Bakanımızın nisan ayında Karakas ziyareti vesilesiyle ortak iş birliği komisyonunun üçüncü toplantısı icra edilmişti. Hemen ardından Sayın Maduro'nun bu ziyareti iş birliğimize büyük ivme kazandırdı. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm ve yönleriyle ele aldık. İşbirliğimizi daha ileri taşıma irademizin karşılıklı olduğunu memnuniyetle müşahede ettik" açıklamasında bulundu.

Venezuela ile Türkiye arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda geniş işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni işbirliği imkanları ve karşılıklı yatırımların için çeşitli fırsatlar barındırıyor. 2019 senesinde 150 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacmimizi 2020'de 2 katına, geçtiğimiz yıl ise neredeyse 3 kat artırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar, bu sene 1 milyar dolara rahatlıkla ulaşabileceğimize işaret ediyor" dedi.

"Bugün imzalanan mutabakat zabıtları ile ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik"

Venezuela ile ticaret hacmini en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Erdoğan, "Görüşmelerde bu çerçevede atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Bugün imzalanan mutabakat zabıtları ile ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik. Eğitim ve kültür ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bugüne kadar 76 Venezuelalı gence Türkiye bursları çerçevesinde ülkemizde ev sahipliği yaptık. Bu sayıyı İnşallah önümüzdeki senelerde daha da artıracağız. Yakında Yunus Emre Enstitümüz de Karakas'ta bir Kültür Merkezi açmasıyla bu alandaki faaliyetlerimiz yoğunlaşacak. Kalkınma alanında işbirliğine de önem veriyoruz. TİKA bugüne kadar Venezuela'da eğitim, tarım, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere 20'ye yakın proje gerçekleştirmiştir" dedi.

"Tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladım"

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Karakas hattında haftada 7 sefer düzenleyerek iki ülke arasında adeta bir köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile temaslarımız da için ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunduk. Uluslararası alanda birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Bu çerçevede Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştık. Tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladım. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dost Venezuela halkının yanında olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Temmuz ayı içinde de Venezuela'ya iade ziyaret gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan, "Bu arada da bazı bakanlarımız muhataplarıyla da irtibatlarını kurmak suretiyle bu arada ilişkileri geliştirecekler" dedi.

"NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya cevap veren Erdoğan, "Bu konuyla ilgili yanıtlarımı verdim. İsveç ve Finlandiya ile ilgili heyetler geldi. Bizim heyetlerle görüşmeler yaptı. Şunu çok iyi bilmemiz lazım. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK, PYD, YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta bunların kendi parlamentoları içinde de teröristler var. Bunlar parlamentoda yer aldığı, caddelerinde Stockholm'ün terör örgütü liderleri posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece; bunu da İsveç polisi güvencelerinde yaptıkları sürece İsveç devlet televizyonunda liderlerin söyleşileri yayınladığı sürece bunlara buyurun devam edin, NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya içinde geçerli. Finlandiya da bunun benzeri bir yapılanma içindedir" dedi.

"Bunlar Rusya'ya karşı kurulu diyorlar, bunu yemezler"

Yunanistan'daki 9 Amerikan üssü ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar 'Rusya'ya karşı kurulu' diyorlar. Bunu yemezler. 400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri silah desteği, uçak veriyorlar. Amerika'nın aynı şekilde desteği var. Kime karşı? Benimle yaptığı görüşmede aramıza başkalarını sokmayalım demesine rağmen, görüşmemizde 2 hafta sonra Amerika'da senatoda yaptığı açıklamalarla görüşme yapmamış gibi Türkiye aleyhine konuşmalar yaptı. Sonra Davos'ta benzer şeyleri yaptı. Biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak 'evet' demiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Maduro ise, "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var. Dünyanın önde gelen ekonomilerinden. 700 yıldır kimliği olan bir ülke. Diplomatik alanda büyük bir tesir alanı var. Yeni dünya için bir potansiyel. Dünya için barışın tesisini istiyoruz. Bu anlamda Türkiye bizim için örnek teşkil ediyor. Venezuela artık kendini toparlamaya başlıyor" dedi.

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