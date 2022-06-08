Ankara'da dolu yağışı etkili oluyor
Ankara'nın bazı ilçelerinde dolu etkili oluyor. Şiddetli yağış nedeniyle mazgallar taştı, bazı yollar göle döndü ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Kaynak : TRT
Eklenme : 08 Haziran 2022 19:24
Ankara'da etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.
Yollarda su seviyesi yükseldi, mazgallar taştı ve bazı yollar göle döndü. Trafikte araçlar hareket etmekte güçlük çekti, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.
Başkentte özellikle Ahlatlıbel, Konya Yolu, Turan Güneş Bulvarı, Doğukent ve Mamak yolu bölgelerinde yağış şiddetini artırmış durumda.
Kuvvetli yağışlara dikkat
Ankara Valiliği akşam 09.00-23.00 saatleri arasında beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Olası sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız