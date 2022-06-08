Akpınar Mahallesi için kırmızı alarm!

Başkent'te sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yağış kısa sürede etkisini artırırken sosyal medya kullanıcıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'ne önemli bir uyarı geldi. Ankara'nın Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 2011'de meydana gelen heyelanda 8 bina zarar gördü. Yıkılma tehlikesi yaşayan binalarda oturan vatandaşların mağduriyeti giderilmedi. Ankara'da sağanak ve dolu yağışı başlayınca sosyal medya da Akpınar Mahallesi için ivedi harekete geçilmesi istendi.



FELAKET GELMEDEN GEREKEN YAPILMALI



Gazeteci Mehmet Ardıç yaptığı paylaşımında, "Akpınar Mahallesi'nde 2011'de meydana gelen heyelanda 8 bina zarar gördü. Yıkılma tehlikesi yaşayan binalarda oturan vatandaşların mağduriyeti giderilmedi. Bugün sel kaymayı derinleştirdi. Mağdurlara acilen el uzatılmalı. Konuyu en iyi bilenlerden ve bir dönem çözüm için harekete geçen Melih Gökçek'dir. Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi konuşulmayan bölgelerden biri olmamalıdır. Bakan Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çankaya Belediyesi, Mansur Yavaş; felaket gelmeden vatandaşın yarasını saralım" dedi.



AKPINAR SİZE EMANET



Sanatçı Umut Mürare ise sosyal medya hesabından, "Aklımız Ankara'da kaldı. Sağanak yağış doluya dönüşmüş. Bakan Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çankaya Belediyesi, Mansur Yavaş; Akpınar size emanet" şeklinde paylaşım yaptı.



TEHLİKE BÜYÜYOR



Sosyal medya fenomeni Bekir Tiryaki de, "Akpınar mahallesi için ivedi harekete geçilmeli. Tehlike büyüyor!" şeklinde uyarı yaparken, Dr. Huriye Tezgelen ise "Ankara için sarı kodlu uyarı da verildi. Çankaya ise korkunç! Akpınar için aman dikkat" dedi.