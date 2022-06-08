Akpınar Mahallesi için kırmızı alarm!
Ankara'nın Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 2011'de meydana gelen heyelanda 8 bina zarar gördü. Yıkılma tehlikesi yaşayan binalarda oturan vatandaşların mağduriyeti giderilmedi. Ankara'da sağanak ve dolu yağışı başlayınca sosyal medya da Akpınar mahallesi için ivedi harekete geçilmesi istendi.
Başkent'te sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yağış kısa sürede etkisini
artırırken sosyal medya kullanıcıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'ne önemli bir
uyarı geldi. Ankara'nın Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 2011'de meydana
gelen heyelanda 8 bina zarar gördü. Yıkılma tehlikesi yaşayan binalarda oturan
vatandaşların mağduriyeti giderilmedi. Ankara'da sağanak ve dolu yağışı başlayınca
sosyal medya da Akpınar Mahallesi için ivedi harekete geçilmesi istendi.
FELAKET GELMEDEN GEREKEN YAPILMALI
Gazeteci Mehmet Ardıç yaptığı paylaşımında, "Akpınar Mahallesi'nde 2011'de
meydana gelen heyelanda 8 bina zarar gördü. Yıkılma tehlikesi yaşayan binalarda
oturan vatandaşların mağduriyeti giderilmedi. Bugün sel kaymayı derinleştirdi.
Mağdurlara acilen el uzatılmalı. Konuyu en iyi bilenlerden ve bir dönem çözüm
için harekete geçen Melih Gökçek'dir. Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Akpınar
Mahallesi konuşulmayan bölgelerden biri olmamalıdır. Bakan Murat Kurum, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çankaya Belediyesi, Mansur Yavaş;
felaket gelmeden vatandaşın yarasını saralım" dedi.
AKPINAR SİZE EMANET
Sanatçı Umut Mürare ise sosyal medya hesabından, "Aklımız Ankara'da kaldı.
Sağanak yağış doluya dönüşmüş. Bakan Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, Çankaya Belediyesi, Mansur Yavaş; Akpınar size emanet"
şeklinde paylaşım yaptı.
TEHLİKE BÜYÜYOR
Sosyal medya fenomeni Bekir Tiryaki de, "Akpınar mahallesi için ivedi harekete geçilmeli. Tehlike büyüyor!" şeklinde uyarı yaparken, Dr. Huriye Tezgelen ise "Ankara için sarı kodlu uyarı da verildi. Çankaya ise korkunç! Akpınar için aman dikkat" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız