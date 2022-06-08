Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi

Turhal Şeker Fabrikasında 4. taksit olan son taksit ödemesi kutlama töreni yapıldı. Törende konuşma yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 8 Haziran 2018 tarihinde Kayseri Şeker adına teslim aldıkları Turhal Şeker Fabrikasının son taksitinin ödendiği anlamlı ve mutlu bir günde olduklarını kaydetti. Başkan Akay, Türkiye'nin 1934 yılında kurulan 4'üncü şeker fabrikası Turhal Şeker Fabrikası'nı bünyelerine kattıklarını ifade ederek, "İşin doğrusu yaşlı bir fabrika idi. Ama Avrupa'da 100 yıldan fazla ömre sahip fabrikalar başarıyla çalıştırılabiliyordu. Biz de Turhal Şeker'i adeta yeniden küllerinden doğmasını sağladık. Özelleştirme ihale bedeli ve finansman giderleriyle birlikte 850 milyon TL bir bedelin yanında 4 yılda 110 milyon TL yenileme yatırımı gerçekleştirdik. 2018 itibaren 3 yıl şeker sektörünün durumundan dolayı sıkıntılar yaşadık ama son 6 ayda Turhal Şeker'i katmanın ne kadar doğru bir adım olduğunu daha iyi anladık. Bizden önceki 4 yılda toplam 358 bin ton olan şeker üretimini çalıştığımız son 4 yılda 40 bin ton arttırarak toplamda 398 bin tona çıkarttık. Artık pancar üretiminden uzaklaşmakta olan pancar çiftçisini şeker fabrikasıyla barıştırdık ve yeniden üretime döndürdük. Bölge çiftçisine Kayseri ve Boğazlıyan fabrikalarımıza üretim yapan çiftçilerimize yüksek standartlı uygulamaları getirerek ayni ve nakdi avanslarda pancar fiyatında ve ödeme zamanında Türkiye'deki diğer çiftçilere göre ayrıcalıklı konuma getirdik" dedi.

"Şeker fiyatlarındaki artışlar adeta özelleştirmeye mal edilmeye çalışılıyor"

Son aylarda Türkiye'de şeker sektörüyle ilgili gelişmelere değinen Akay, "Bazı spekülasyonlar yapılıyor. Şeker fiyatlarındaki artışlar adeta özelleştirmeye mal ediliyor, mal edilmeye çalışılıyor. Bunların doğru yaklaşımları olmadığını ben naçizane ifade etmek isterim. Şeker fiyatlarındaki bu seneki artışların temelinde geçen sene yapılan üretimin kotayı doldurmayacak şekilde yapılmasından, eksik üretim yapılmasından kaynaklanmaktadır. 2020 yılında 3 milyon tonun üzerinde bir şeker üretilmişken 2021 yılında 2 milyon 500 bin ton seviyesine geriledi. Bundan dolayı bir üretim açığı meydana geldi" diye konuştu.

"Ekonomiler globalleşiyor"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun hayırlı olması temennisi ile yaptığı konuşmanın ardından AK Parti Kayseri Milletvekili eski Bakan Taner Yıldız kürsüye geldi. Milletvekili Yıldız, Türkiye'de toplam 33 tane şeker fabrikasından 15 tanesinin özel sektörde olduğunu belirterek, "Toplam Türkiye'nin ürettiği yaklaşık 3.3 milyon dekarda 3 milyon ton şekerden bahsediyoruz. Yıllara sari olarak 2,5 milyon tona düştüğü yıl oldu. Ama 2.9 milyon tona çıktığı oldu. Son yıllarda özellikle Hüseyin Bey'in bahsettiği gibi, talebin arzdan daha fazla olduğu yılları yakaladık. Ekonomiler globalleşiyor. Politikalar ulusallaşıyor. Yani Çin'deki herhangi bir hastalığın artık dünyanın öbür ucunu ilgilendirdiği, herhangi bir ekonomik yapının her birimizi ilgilendirdiği bir dünyadan bahsediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Turhal Şeker Fabrikasının tapu senedi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.