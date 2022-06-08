Konya Valiliğinden 'sağanak' açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 31 İlçe Belediye Başkanlığı ekiplerinin, yoğun yağıştan hasar gören yolların onarımı yaptığı aktarıldı.

Kentte kurum ve kuruluşların seferber olduğu belirtilen açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin (AADYM) çağrı merkezine düşen 45 vaka değerlendirildi, 43'ü sonuçlandırıldı. 2 vakaya ilişkin çalışmalar sürüyor." ifadesine yer verildi.

Yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince müdahale çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

- Hasar raporu

Açıklamaya göre, Botsa Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşa ait 100 adet bal arısı kovanı ve 100 adet arı kutusu telef oldu. Başka bir vatandaşın 6 küçükbaş hayvanı telef oldu. Mahallelerde bulunan tarım arazileri zarar gördü. Sel taşkını tamamen kontrol altına alındı.

Dere Mahallesi'nde yoğun yağış sonucu mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, Karaağaç Mahallesinde zarar gören yollara ilişkin çalışmalar sürüyor.

Kayadibi Mahallesinde sel sonucu evinin içerisinde mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahallenin yollarında yağış kaynaklı hasar oluştu, tarım arazileri su altında kaldı.

Yeşildere Mahallesinde bahçe duvarının göçmesi sonucu bir araç zarar gördü. Mahallenin yollarında yağış kaynaklı hasar oluştu, tarım arazileri su altında kaldı.

- "Hayvan barınağına giren sular nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef oldu"

Akören İlçesi Alan Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında barınak içerisine giren yağmur suları nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Emirgazi ilçesi TOKİ konutlarında 2 binanın bodrum katını su bastı, müstakil 2 farklı ev ile ahır kısımlarında su birikti. İçerideki hayvanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Akmescit Mahallesi'nde su baskını olan yerlerde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

- "Güneş panelleri, çitler ve trafo merkezi zarar gördü"

Konya-Kadınhanı yolu 25. kilometresinde etkili yağış nedeniyle Konya istikametine yolun iki şeridi işaret levhaları ile trafiğe kapatıldı. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolun trafiğe açılması amacıyla Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çumra'nın Apa Mahallesi'nde güneş panelleri, çitler ve trafo merkezi zarar gördü. İlçenin 8 mahallesinde arpa, buğday, ayçiçeği ve mısır alanlarında tarımsal zarar meydana geldi.

Yunak'ta 3 farklı lokasyonda sel baskını oldu şarampollerde su birikmesinden kaynaklı tahmini bin 500-2 bin dekar arazi su altında kaldı.

- Mevsimlik tarım işçileri dinlenme tesisine tahliye ediliyor

Açıklamada, Bozkır'da yağışla birlikte yola dökülen malzemeler nedeniyle kısmi kapatma ve yavaşlatma yapılan yerlerin Karayolları, belediye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile temizlenerek tüm yolların trafiğe açıldığı bildirildi. İlçede dolu ve selden kaynaklı meyve ve hububat alanlarında yaklaşık 1000 dekar arazide hasar oluştuğunun tahmin edildiği belirtildi.

Ereğli ilçesinin bazı bölgelerinin selden yoğun etkilendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ereğli'de mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır bölgesini su basması nedeniyle yaklaşık 100 mevsimlik tarım işçisi, bölgede bulunan dinlenme tesisine tahliye ediliyor

Geceyi dinlenme tesislerinde geçirecek işçiler için sabah Ereğli Belediyesince yeni çadırlar kurulacak.

Güneysınır'da Aydoğmuş Mahallesi başta olmak üzere, Avcıtepe, Kurukavak, Karasınır, Güneybağ mahallelerinde genel itibarıyla hububat ve diğer yazlık ürünlerde zarar meydana geldi. Özellikle Aydoğmuş Mahallesinde arpalarda yüzde 90'a varan oranda zarar oluştu.

Kadınhanı'nda Çeşmecik Mahallesi'nde bir evin duvar arasında biriken su, duvar kısmından yol açılarak tahliye edildi. Ilgın'da Avdan Mahallesinde ikamet eden bir vatandaşın evinin avlusu ve bahçesi yağmurla gelen balçıktan etkilendi. Söz konusu yerde 7 kuzunun sel suyuna kapıldığı bilgisi alındı. Yunak-Akşehir arasındaki yolda oluşan su birikintileri trafikte aksama oluşturdu. Emirgazi Akmescit Mahallesi'nde ise baskın olan bir evdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor."