Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Sivas-Kayseri karayolu araç ulaşımına kapandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 23:11
Sivas-Kayseri karayolu üzerinde yer yer taşkınlar olması sonucu trafikte aksamalara neden oldu. Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız