Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Özel yarışma sınavının şekli, tarihi ve yeri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, sınav konuları, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının idareler itibarıyla dağılımı, sınava çağrılabilecek aday sayısı ile diğer hususlar Bakanlık tarafından sınav tarihinden en az 60 gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasında en az 30 günlük süre bırakılır."

"c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sözlü sınav Bakanlık tarafından yapılır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur."

"(5) Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü" ibaresi "Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur ve idarelerine yazılı olarak bildirilir."

"(4) Yeterlik sınav sonucuna ilişkin itirazlar 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen usule göre yapılır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Mali Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanı" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.