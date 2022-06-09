Türkiye'nin sanayi ve teknoloji stratejilerine yönelik yol haritaları hazırlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre; 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonunu gerçekleştirmek üzere uygulamaya konulan '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' kapsamında başlanan çalışmalara rehberlik etmek, yerli ürün ve teknoloji dönüşümüne yer vermek üzere 'Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası' ile 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası hazırlandı. 2022- 2030 dönemini kapsayan yol haritaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.