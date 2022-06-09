'Kılıçdaroğlu'nun alevi olması, sünni müslüman kesim tarafından bir endişe'

Ankara Masası'nda Fatih Atik'in konuğu İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral oldu. Oral gündeme dair soruları yanıtlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma konusunu açan Oral, şu açıklamalarda bulundu: "İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum."

"Sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir"

"Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil.

"Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen bir insan tipi gerekir"

Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok."