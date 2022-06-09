KOSGEB hibe programı için 152 firma başvurdu

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, enerji verimliliğine yönelik yapılacak yatırımlara 400 bin liraya kadar hibe desteği verilmesini öngören projeden yararlanma çağrısı yaptı. İki unsuru bulunan projenin ilk aşamasında masrafı KOSGEB tarafından karşılanmak üzere firmaların enerji verimliliği haritası çıkarılıyor. Bu aşamada üretimin tüm aşamalarındaki enerji kullanımı dikkate alınıyor. İkinci boyut ise yüksek enerji tüketen, verimsiz çalışan motorların AB standartlarında yenilenmesi. Başkan Kurt, KOBİ'leri destek programından yararlanmaya çağırdı. KOSGEB, proje kapsamında değiştirilecek motorlar için 30 bin liraya kadar etüt, 400 bin liraya kadar verimlilik artıcı yatırım için hibe veriyor.

"Sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi önemli"

DÜNYA aracılığıyla KOBİ'leri programdan yararlanmaya çağıran KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, şu ana kadar programa başvuru yapan firma sayısının 152, hizmet sağlayıcısı olarak başvuru yapan 20 ve etüt proje sertifikasına sahip 16 şirket bulunduğu bilgisini verdi. AB'nin, 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yeni bir büyüme stratejisi belirlediğine dikkat çeken Kurt, işletmelerin mevcut durumlarını tespit ederek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesini önemli gördüklerini aktardı. Proje başlamadan önce ihtiyaçları tespit ettiklerini dile getiren Kurt, "Bu tespitlerden hareketle KOSGEB olarak yeni bir destek programı kurguladık. Buna da KOBİ Enerji Verimliliği Desteği dedik" diye konuştu. Birinci boyutunda KOBİ'lerin enerji verimliliği haritasını çıkartmak istediklerini söyleyen Hasan Basri Kurt, enerji verimliliği danışmanı olarak yetkilendirilmiş kişilerden alınan etüt hizmetini karşılayacaklarını kaydetti.

İşletmelerin kullandığı uzun saatler çalışmış, verimsiz motorların AB standartlarındaki motorlara dönüştürülmesini amaçladıklarını dile getiren Kurt, tasarruf ve verimli imalat ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı öngördüklerinin altını çizdi.

Verimsiz motorların çoğu gıdada kullanılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden KOSGEB'in yaptığı analizlere göre Türkiye'de sanayicilerin elinde 4 milyon 306 bin adet 7.5 kW ve üzeri AC motor kullanılıyor. Bunun 3 milyon 783 bini ise enerji yönünden verimsiz durumda. Başka bir ifade ile KOSGEB'in projesi kapsamında değişime tabi motor sayısı 3 milyon 783 bin civarında. Bu kategoride en çok motor 757 bin 504 ile gıda imalatında yer alıyor. Bunu 518 bin 864 ile fabrikasyon metal imalatı, 442 bin 12 ile BYS makine, 253 bin 664 ile giyim eşyası ve 251 bin 154 ile de diğer imalat takip ediyor. Destek projesi, motor gücüne göre 3 kategoride veriliyor. 10-49 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) arasındaki motorlar için değişim gideri kapsamında 60 bin lira, 50-99 TEP arasındaki motorlar için 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Burada destek toplam giderin yüzde 75'i kadar veriliyor. 100-500 TEP motorlar için ise 400 bin liraya kadar (projenin yüzde 40'ı) hibe desteği sağlanıyor.

Hüseyin GÖKÇE