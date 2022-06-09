Bakan Muş: 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin yakalandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere sınır kapısında yapılan operasyonlarda 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 11:45
Muş, sosyal medya hesabından, gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Muş, paylaşımında yakalamalara ilişkin şu bilgilere yer verdi:
"Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Hakkari-Esendere sınır kapısında ise 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız