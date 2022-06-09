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Brent petrolün varil fiyatı 123,43 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 09:56
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Brent petrolün varil fiyatı 123,43 dolar

Dün 124,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 123,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,93 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 416 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 218 milyon 200 bin varile geriledi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1,4) azalışla 519 milyon 300 bin varile düştü. Söz konusu veriler, seyahat sezonunun da etkisiyle talep toparlanmasının devam ettiğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de beklenenden güçlü gelen mayıs ayı ihracat verileri de fiyatları destekliyor. Çin'in ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 arttı. Ülkenin Kovid-19 salgınını kontrol altına almasının ardından ekonominin yeniden açılmaya başlaması ve gelen pozitif veriler, petrol fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Ancak Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin uygulanacağına yönelik haberler fiyatları baskılıyor. Şehrin Minhang bölgesinde salgının yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında, vatandaşlara iki gün boyunca evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, üretim artışı kararına rağmen yeterli ek kapasiteye sahip olmamaları da arz tarafında endişelere neden oluyor.

Grup, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 125,17 ile 126,76 dolar aralığının direnç, 121,22 ile 118,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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