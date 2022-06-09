Antalya İl Milli Eğitim Müdürü açıkladı: Henüz neticelenmiş bir karar yok!

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Serik ilçesindeki bir lisede Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan öğrencilerle ilgili nihai kararın, İl Öğrenci Disiplin Kurulu'nda görüşüldükten sonra verileceğini bildirdi.

Çalışkan, İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kutsallara yönelik bu tarz olayları kesinlikle tasvip etmediklerini belirterek olayı kınadı.

Olaya karışan öğrencilerin iş ve işlemlerinin, okulun disiplin kurulunda görüşüldüğünü bildiren Çalışkan, "Dosya, görüşülmek üzere İl Milli Eğitim İl Öğrenci Disiplin Kurulu'na gönderildi. Burada dosya henüz daha görüşülmedi. Dolayısıyla henüz neticeye bağlanan bir karar yok. İl Öğrenci Disiplin Kurulu'nda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak. Bakanlığımız da süreci çok yakından takip etmekte. Konuyla ilgili kişilerin aldıkları cezaları, tamamladıktan sonra Bakanlığımıza göndereceğiz. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek istedik." diye konuştu.

Çalışkan, konuyla ilgili muhatapların gereken cezayı alacağını sözlerine ekledi.

Serik Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma sonucunda öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet savcılığınca işlemlere başlanmıştı.

İdari olarak ise öğrencilerle ilgili disiplin işlemleri başlatılmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme ve soruşturma yapmak üzere eğitim müfettişi görevlendirmişti.