MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği Madde 5:

"Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak"

Olduğu halde uygulamada farklı durumlar söz konusu. Örneğin özel eğitim öğretmenleri "aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak" şartını taşıdıkları halde özel eğitim genel müdürlüğüne bağlı okullar dışında okullara başvuramamaktadırlar. Yani öğretmen olarak atanmaları mümkün olan ( anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) sistemde kendilerine açılmamaktadır.

Oysa ki 2021 yılında örneğin İstanbul'da bu durumdaki öğretmenlere tüm kurumlar açılmıştı. Yine Adana'da son anda açılmıştı. Bu yıl ise örneğin Adana'dan gelen bilgilere göre Özel Eğitim Öğretmenlerine sadece özel eğitim kurumları açılmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi gerekir. MEB örneğin meslek liselerinde alanı olup olmadığına bakmaksızın atama yaparken (yani Atölye Laboratuvar öğretmenleri tüm meslek liselerini tercih edebilirlerken) özel eğitim öğretmenlerinin öğretmen olarak atanabilecekleri kurumları dahi tercih edememeleri doğru bir uygulama olmayıp mevzuata da aykırıdır.

Başvuruların yarın sona ereceği de düşünülerek bu durumdaki alanlara yönelik düzenleme yapılması hukukun gereği olacaktır.

Maksut BALMUK

