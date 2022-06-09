Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerin cezası belli oldu
Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerin cezası belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!

Erdoğan: Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Haziran 2022 13:15
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Efes-2022 Tatbikatı'nın son günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin ev sahipliğinde 37 ülkeden yaklaşık 10 bin askeri personelin katılımıyla 20 Mayıstan beri icra edilen bu tatbikata katkı veren herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tatbikat programındaki savunma sanayii sergisinde yer alan silahların, araçların ve sistemlerin de ülkemizin bu alanda ulaştığı noktayı gösterdiğine inanıyorum.

Savunma sanayiinde sahip olduğumuz her türlü imkan ve kabiliyeti dostlarımız ve müttefiklerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkeyiz. Dünyanın siyasi, ekonomik, askeri, sosyal açıdan köklü bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiği bir dönemde bu tür iş birlikleri çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın en kritik sınamalarını başarıyla vermeyi sürdürüyor. Bunun yanında Kafkaslardan Afrika'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar her yerde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi konusunda kimsenin inkar edemeyeceği gayretler sarf ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda da burası çok çok önemli milli gelirimize göre oranlandığında dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Tüm bu tablo içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz özel bir yere sahiptir.

Kahraman ordumuz sınır güvenliğimizden sınır ötesi harekatlarımıza, terörle mücadeleden NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında yürüttüğümüz uluslararası görevlere kadar her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. PKK/YPG'den DEAŞ'a kadar dünyanın en tehlikeli silahlı terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur. Suriye'de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak fiilen sahaya girip mücadele etmeye yanaşmadığı DEAŞ'a karşı ilk ve tek harekatı biz gerçekleştirdik.

Aynı şekilde hem ülkemizin hem de komşularımızın toprak bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğine, egemenlik haklarına tehdit oluşturan PKK/YPG ile de sadece biz mücadele ettik. Başarıyla tamamladığımız 2016'daki Fırat Kalkanı, 2018'deki Zeytin Dalı, 2019'daki Barış Pınarı, 2020'deki Bahar Kalkanı ve halen devam eden Pençe harekatlarımızla sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz.

Türkiye'nin bu meşru güvenlik politikası terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor komşularımızın da huzuruna ve istikrarına katkıda bulunuyor. Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimizi bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hiç bir gerçek müttefikimizin ve dostumuzun da ülkemizin bu meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını bilhassa da tercihini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bu konudaki meşru endişelerimizi anlamalarını ve saygı göstermelerini beklemek en tabi hakkımızdır.

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada barışın ve istikrarın ne kadar kırılgan, ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gsötermiştir. Bölgemizde yaşanan çatışmalar ve potansiyel tehditler NATO ittifakının birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir. Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası anlaşmalara dayalı haklarına ve çıkarlarına yönelik tehditler içeren stratejilere tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz.

Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla gerçeklikten uzak, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tür konuların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacak kadar hassas olduğunun ve ağır sonuçlar doğurabileceğinin sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Ülkelerinin kaynaklarını enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir.

Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.

Gayri askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde bir anlama sahip değildir. Sayın Miçotakis heralde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil.

Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı hala sürdürüyor. Hukuksuz uygulamaları sebebiyle 1999 ve 2006 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edilen Yunanistan'ın baskıcı tutumunu devam ettirmesine göz yumulması da bir çifte standart örneğidir. Konu Türkiye olduğunda şahin kesilenlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni hiçe sayan terör örgütlerini açıkça destekleyen sığınmacılara her türlü insanlık dışı muameleyi yapan Yunanistan'a ses çıkarmamasını da ibretle takip ediyoruz.

NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son 2 yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını göryoruz. Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez. Ama kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez. Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayıyarak birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Disipline sevk edilen İyi Partili Vekilden açıklama
Disipline sevk edilen İyi Partili Vekilden açıklama
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Bakan Soylu, Cumhuriyet gazetesine açtığı davadan 25 bin lira manevi tazminat kazandı
Bakan Soylu, Cumhuriyet gazetesine açtığı davadan 25 bin lira manevi tazminat kazandı
Enerjide yerli teknolojinin ilerletilmesi için YÖK ve EÜAŞ iş birliğine gitti
Enerjide yerli teknolojinin ilerletilmesi için YÖK ve EÜAŞ iş birliğine gitti
Sinsi tehlike kapıda: Avrupa'da en çok Türkiye'de görülüyor
Sinsi tehlike kapıda: Avrupa'da en çok Türkiye'de görülüyor
Bahçeli'den 'Giresunlu Topal Osman' teklifi: İtibarı hukuken iade edilsin
Bahçeli'den 'Giresunlu Topal Osman' teklifi: İtibarı hukuken iade edilsin

Bu Habere Tepkiniz

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

İdari mahkeme; yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerde; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiğini hükmetti ve geriye dönük ödenmeyen ek ders ücretlerin ödenmesine karar verdi.
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata geçecek olan 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerine yönelik devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı.
MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı memurlar.net'te yer alan haber üzerine açıklama yaptı.
MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 Yılı İç Denetim Programında okul ve kurumların, Su ve Elektrik Tüketim Harcamaları ile Taşıma ve Yemek Hizmetlerinin Yürütülmesi de dahil 11konuda iç denetim gerçekleştirecek.
Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Göle dönen yolun içine düştü

Göle dönen yolun içine düştü

Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti. Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Cüneyt Arkın'ın özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.