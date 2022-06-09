Antalya'da apartmanın merdiveninden düşen kişi öldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde apartmanın merdiveninden düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 13:19
Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'daki apartmanın giriş kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, birinci kat merdiveninden zemine düştüğü anlaşılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekibi, ölen kişinin, apartmandaki arkadaşının yanında kalan Melih Demirel (62) olduğunu tespit etti.
Demirel'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız