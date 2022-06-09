Yeni düzenleme sonrasında ek ödeme alan personel maaşları da artıyor. İşte detaylar..

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde kamu personeline yapılacak ek ödeme tutarlarına yer verilmiştir.Buna göre, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılmaktadır.

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmamaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde ek ödeme tutarı 9500*maaş katsayısından oluşan tutar kadar iken 10.100*maaş katsayısı kadar olacaktır. Bu durumu örneklendirmek gerekirse;

Ek ödeme oranlarının yer aldığı cetvele göre; Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personelden Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlara % 200 oranında ek ödeme verilecektir. Bunun yeni duruma göre mali karşılığı 10.100*0,235445 * % 200 = 4.755,989 TL olacaktır. Daha önce bu tutar 9500*0,235445 = 4.473,45 TL idi. Aradaki fark ise brüt olarak 282,53 TL'dir.