Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyelerinin yargılanmalarına devam edildi

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda görülen davanın duruşmasında, başka suçtan tutuklu sanıklar Hamza Yaman ve Ahmet Toker ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanıklardan Ekrem Ertuğrul ve Abdurrahman Kavun duruşma salonunda hazır bulunurken firari Fikriye Şentürk'ün ise duruşmaya gelmediği bildirildi.

Savunma yapan Toker, Yargıtay 9. Ceza Dairesi olarak Balyoz davasının temyiz incelemesini 2013'te tamamladıklarını belirterek, yargılamaya konu eyleminin yargısal takdir hakkını kullanma kapsamında olduğunu ileri sürdü.

Balyoz davasında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararlarının hepsinin onanmadığını, bazıları hakkında bozma kararı verdiklerini anlatan Toker, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine göre sanıklar lehine kararlar da verildiğini ifade etti.

Toker, açılan soruşturma ve görülen davanın kovuşturma ölçütünden sapılarak yapıldığını, davanın Yüce Divan'a usule uygun şekilde gelmediğini savundu.

Savunma yapan Kavun da Balyoz davasında yerel mahkemenin verdiği beraat kararlarını onadıklarını, mahkumiyet kararlarının ise bazılarını bozduklarını söyledi.

Bir yargıç olarak önüne gelen her dosyada ne yaptıysa Balyoz'da da onu yaptığını dile getiren Kavun, "Bu dosya için de farklı bir şey yapmam mümkün değildi." diyerek beraat talebinde bulundu.

- Ara kararlar

Diğer taleplerin dinlenmesi ve dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, mahkeme heyetinin ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, yapılan aramalara rağmen kayıtlı adresinde bulunamayan sanık Fikriye Şentürk hakkında yakalama emri düzenlenmesine, kapanan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından yeniden görülen Balyoz davası hakkında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinden bilgi istenmesine karar verildi.

Tanık ve müştekilerin dinlenmesi yönündeki taleplerin, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, davayı 24 Kasım'a erteledi.

- 4'ü ceza aldı, biri firari

Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan Dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a, "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları Anayasa'nın 148'inci maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.