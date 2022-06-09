Mahkumlar, infaz ve koruma memurlarının üniformalarını dikiyor

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 19 ayrı iş kolu bulunuyor. 2 bin 600 hükümlü ve tutuklunun barındırıldığı cezaevinde, en kapsamlı ve yoğun çalışmanın yapıldığı iş kolu ise tekstil. Bursa ile özdeşleşen tekstil, cezaevinin de en faal çalıştığı alanlardan biri. 1000 metrekare kapalı alan üzerine kurulu tekstil atölyesinde 200 hükümlü ve tutuklu istihdam ediliyor.



'ONLAR BİZİM ÇALIŞANIMIZ'

Hem metrekare olarak hem de istihdam edilen hükümlü ve tutuklu sayısı olarak Türkiye'deki en büyük konfeksiyon atölyelerinden biri olduklarını vurgulayan Tekstil Mühendisi Ökkeş Bilge Alıcı, "İşyurtları Kurumu misyon olarak, hükümlü ve tutuklular açısından önemli bir kurum. Hükümlü ve tutuklularımızın tahliye olduktan sonra, hayata yeniden tutunabilmeleri adına, önemli bir nokta burası.



Burada 1000 metrekare kapalı alanda çalışıyoruz. Yaklaşık 200 hükümlü ve tutukluyu istihdam ediyoruz. Biz bunlara aslında hükümlü, tutuklu değil, 'çalışanımız' diyoruz. Böyle yaklaşıyoruz. Bu anlamda da Türkiye'deki sayılı konfeksiyon atölyelerinden biriyiz. Bunlar arasında kalfa, usta olarak belgelendirdiklerimiz de var. 10 kalfamız, 4 ustamız var" dedi.



TÜRKİYE'DEKİ TÜM ÜNİFORMALAR BURADA DİKİLİYOR

12 yıl önce kurulan atölyede Türkiye'deki tüm cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarının üniformalarının dikildiğini söyleyen ve kendisi de eski bir infaz koruma memuru olan Ökkeş Bilge Alıcı, şöyle devam etti:

