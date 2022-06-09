FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 14:40
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, E.H'nin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.
FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen eski yarbay E.H. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız