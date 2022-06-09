Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 14:55
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında müfettiş, uzman ve memurların da bulunduğu 8 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir'de operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 8 zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız