Burak Yılmaz, Arda Turan ve Berkay'ın davasında tanıklık yaptı

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti. Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile Özlem Ada Şahin katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, celse arasında futbolcu Burak Yılmaz'ın tanık olarak dinlendiği söyledi.

"Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti''

Tanık olarak dinlenen Burak Yılmaz'ın ifadesinde, olay tarihinde bir mekanda eğlendiklerini söyleyerek, "Hatırladığım kadarıyla bir arbede olayı oldu. Ben Berkay'a yardımcı oldum, dışarı çıkardım. Mekan çok kalabalıktı, aralarındaki tartışma anını görmedim. Arda'nın Özlem hanımla diyaloğuna da şahit olmadım. Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti ancak ben uzak olduğum için ne konuştuklarını duymadım. Sonra bir anda arbede oldu. Berkay'ın burnu kanadı. Dışarı çıkardım, sonra korumaları geldi. Birisi 'silahımı getirin' diye bir şey söyledi ancak kim söyledi hatırlayamıyorum. Sonra ben de Arda'yı alıp oradan çıkardım'' şeklinde konuştuğu aktarıldı.

"Özlem hanımın surat ifadesinde bir tedirginlik vardı''

Duruşmada tanık olarak dinlenen Onur Ürkmez ise Berkay'ın 7 senedir asistanlığını yaptığını söyleyerek, "Bir gece kulübüne gittik, içeride Berkay bey ve arkadaşlarıyla beraber oturuyorduk. Kulüp 2 bölümden oluşuyordu, Özlem hanım iç tarafta, Berkay bey dış taraftaydı. Ben de dışarıdaydım, gece saatleriydi. Dışarıdan baktığımda Özlem hanımın Berkay beyin yanına tedirgin bir şekilde geldiğini gördüm. Ben de çıkacaklarını düşünerek aracı hazırlamak için kalktım. Özlem hanımın surat ifadesinde bir tedirginlik vardı. Sonrasında birbirleriyle konuştuklarını gördüm ve o sırada hala dışarıdaydım. Sonrasında Berkay Şahin'in dışarıya çıkıp bağırdığını ve elindeki bardağı yere fırlattığını, burnunun da kanadığını gördüm. Sonrasında Özlem hanım içeride kaldı, kapıyı kapattılar. Ben Özlem hanımı içeriden aldım ve taksiye bindirerek gönderdim. Sonrasında da biz hastaneye geçtik'' ifadelerini kullandı.

Duruşmada müştekiler avukatı, Burak Yılmaz'ın Arda Turan'la olan yakınlığının tüm kamuoyu tarafından bilinmekte olduğunu söyleyerek, Yılmaz'ın beyanlarına itibar edilmemesini istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, taraf avukatlarına son beyanlarını sunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 11 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. Heyet, Arda Turan'ın Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraatına, 'korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Mahkeme, Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı 'hakaret' suçundan ise tepki nedeniyle işlenmesi dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in avukatları, 'cinsel taciz' yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, kararın bozulmasına hükmetmişti. Bozma ilamında, Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği belirtilmişti. Kararda, "Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği" kaydedilmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arda Turan hakkında 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme', ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Berkay Şahin hakkında ise 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.