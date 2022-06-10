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Yenilenen MKE dünya devleriyle yarışıyor

Yeniden yapılandırarak dünya devleri ile yarışır hale gelen MKE'nin Genel Müdürü Yasin Akdere, "12'nci fabrikamız yolda. 484 yerli ve milli ürün üre- tiyoruz. Çok daha iyi projeler imza atacağız" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 10 Haziran 2022 08:04
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Yenilenen MKE dünya devleriyle yarışıyor

Hantal yapısından kurtarılarak yeniden yapılandırılan Makine Kimya Endüstrisi (MKE), dünyada silah devleri ile yarışacak hale geldi. Bütün sermayesi ve hissesi devlete ait olan kurum, özel sektör mantığı ile yönetiliyor. Şirketleşmeyle birlikte verimlilik oranı ve cirosu arttı. Silah, mühimmat, roket-patlayıcı ve kimyasal olmak üzere dört ana ürün grubunda çalışmalar yapan MKE'nin envanterinde 484 ana ürün mevcut. Yüzde yüz yerli ve milli ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarını karşılayan MKE, geliştirdiği sistemlerle 'altın dönemini' yaşıyor. İzmir'de, 37 ülkenin katıldığı EFES-2022 tatbikatında da boy gösteren MKE, burada 62 parça ürününü sergiledi.

Gazetecilere ürünleri yakından tanıtan MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, geliştirdikleri kritik projeler hakkında şu bilgileri verdi:

DENİZ TOPU İÇİN SİPARİŞ ALDIK

"Gemilere entegre edilebilen 76 mm deniz topunun çok stratejik bir ürün. Her fırkateynimizde olması gereken bir silah. 76 mm deniz topu, yüzde yüz yerli üretim. İtalya'dan sonra ilk kez biz üretiyoruz. Seri üretimde, şimdiden iki tane ülkeden sipariş aldık. Deniz topu, gemi üzerinden 16 kilometre atış yapabiliyor. 60 saniyede 80 adet atış kabiliyetine ve tamamen dijital atış kontrol sistemine sahip. 16 bin 804 parçacıktan oluşuyor. Karapınar'daki testlerimizi tamamladık. Herhangi bir eksiğimiz yok. Sadece seyir ve liman testlerimiz kaldı. Önümüzdeki günlerde onları da tamamlayıp envantere sokmuş olacağız. NATO uyumlu bir silah.

"YAPILMAYANI YAPIN" TALİMATI

MKE, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar'ın iradesiyle anonim şirkete dönüştürüldü. MKE, son iki yıldır büyük bir değişim içerisinde. Cumhurbaşkanı'mız 'yapılmayanı yapın' talimatı doğrultusunda, hiç sorgulamadan 7/24 çalışıyoruz. Şu anda 112 AR-GE projemiz var, bütün ihtiyaçları çok kısa bir süre içerisinde yerlileştirdik.

'BORAN' GÖREVE HAZIR

Yerli ve milli bir diğer proje, helikopterle taşınabilir Boran obüs. 105 mm. Muadillerine göre çok hafif, dakikada altı atış yapıyor. Bir dakikada az bir sürede mevzilenebiliyor. Helikopter geliyor, kancayı takıyor ve diğer menzile götürüyor. Boran'ın muadillerini üç ülke üretiyor. Senede 30-35 adet üretim kapasitesine sahibiz. 2023'te bu kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. İlk etapta 56 kilometre, ikinci etapta ise 72 kilometre etkili menzilli olacak.

RDX PATLAYICI ÜRETİYORUZ

TSK, yurt dışından alacağı pek çok şeyi azalttı. 2021 yılında Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, dünyada dört ülkenin ürettiği bir ürünü biz yerlileştirdik. Yerli ve milli olarak özel sektör iş birliği ile artık RDX patlayıcı üretebiliyoruz. Üretilen ürün baruttan 100 kat daha etkili. Artık MKE olarak geçtiğimiz ay kendi C4 tesisimizin test çalışlarını tamamladık, belirli bir kilogram üretebilecek duruma geldik. KN12 keskin nişancı tüfeğinin Türkiye'nin ilk değişebilen namlusuna sahip. 7/62'de olduğu gibi 8/59 mühimmatını da kullanabilen ilk keskin nişancı tüfeğimiz. 7/62'nin 1.200 metre menzili varken, 8/59'un 1.800 metreye menzili bulunuyor. Bundan dolayı askerimiz çift silah taşımaktansa, aynı silahla yükünü hafifletiyor, sadece 7,2 kilogram ağırlığında, uzunluğu 1 metre. 11 fabrika kurduk. 12'inci fabrika yolda. Onu ben açıklayamam, çok büyük sürpriz. 12'inci fabrikamızı yakın zamanda Cumhurbaşkanı'mız açıklayabilir.

BENZERİ OLMAYAN BAŞARIYA İMZA ATTIK

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere "Neden yurt dıkından Türkiye'ye geldiniz?" yönelik soruya ku cevabı verdi: Ben ülkemi seviyorum. Dünyanın en büyük firmalarından birinde çalıktım. Güzel bir esitim aldım. Çok güzel iklere imza attım. Amerika'sından Çin'ine, Kore'sinden Fransa'sına kadar fabrikalar kurdum. En sonunda da ülkemde, Bursa'da kurdum. Eki benzeri olmayan büyük bir bakarıya imza attık. 18 aylık bir sürede yatırım kararı alarak ikinci bir fabrikayı kurduk. Son 6 sene içerisinde ülkemize 1,2 milyar avro kalıcı yatırım getirdik. Sayın Cumhurbakkanı'mızın ideallerine inanıyoruz. Tersine beyin göçü var. Gençlerimizle birlikte çok daha iyi projeler imza atacasız. Ve bundan eminiz.

AKİF BÜLBÜL

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