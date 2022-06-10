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İkinci el otoda mayısta satışlar azaldı, fiyatlar arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen ay, nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalırken, araç fiyatları ortalama yüzde 27 arttı- Motor tipine göre değerlendirildiğinde, satışlarda en yüksek pay 117 bin satış ve yüzde 62 payla dizel otomobillerin oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 11:40
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İkinci el otoda mayısta satışlar azaldı, fiyatlar arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, fiyatlar da ortalamada yüzde 27 arttı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 188 bin 764 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalış gerçekleşirken, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 67 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 29 artış kaydedildi.

- İlana çıkan araçların yarıdan fazlası satıldı

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi mayısta 323 bin 780 oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı.

- Fiyatlar arttı

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 100 bin ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mayısta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 27 artış gözlendi. Bu artış 2022'nin en yüksek fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

- Hibrit ve otogazlı satışlarının payı eşitlendi

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 117 bin 6 adetlik satış ve yüzde 62 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 65 bin 456 satış ve yüzde 34,7 payla benzinli, 2 bin 829 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin payı 2 bin 808 satışla yüzde 1,5 ve elektrikli otomobillerin payı da 665 satışla yüzde 0,4 olarak belirlendi.

- En çok C segment satılıyor

Geçen ay 62 bin 549 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 34 bin 467 adetle B segmentinde gerçekleşti.

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İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 35,7 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 35,4 payla 5 ile 10 yaş aralığındaki araçlar ve yüzde 28,9 payla da 11-17 yaş üstü araçlar sıralandı.

- Satışlarda kilometre tercihleri

Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 66 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı.

Bunu, yüzde 15 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yüzde 9 payla 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal 2. el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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