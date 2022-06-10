Dolar 17 TL sınırına geriledi
Güne düşüşle başlayan dolar 17,01 TL seviyelerine geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 18:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,2240
|17,2250
|17,0110
|17,0120
|Avro
|18,3600
|18,3610
|17,8850
|17,8860
|Sterlin
|21,5340
|21,6420
|20,9340
|21,0440
|İsviçre Frangı
|17,5670
|17,6560
|17,1670
|17,2530
|ANKARA
|ABD Doları
|17,1940
|17,2740
|16,9810
|17,0610
|Avro
|18,3200
|18,4000
|17,8450
|17,9250
|Sterlin
|21,4740
|21,6840
|20,8740
|21,0840