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Sağlık çalışanları hakkında teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 11:15
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Sağlık çalışanları hakkında teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usule ilişkin yaptığı konuşmada, ilk kez bir kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşülerek aynen kabul edildiğini, bunun güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Bu uygulama için teşekkür eden Kuşoğlu, muhalefetin ısrarı nedeniyle veya değil, bu şekilde daha iyi bir yasama sonucu alınacağına işaret etti.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin 7 aydır beklendiğini söyledi. Kanun teklifinin milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanması gerektiğini anlatan İpekyüz, ancak söz konusu düzenlemenin bu usul izlenmeden hazırlanarak Meclis'e geldiğini ve "mış gibi yapılarak yasalaştırılmak istendiğini" öne sürdü.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, milletvekilleri olarak teklife ilişkin sorularına yanıt alamadan Komisyonun toplandığını, izlenen bu usul nedeniyle düzenlemenin eksikliklerinin görülmesinin zorlaşacağını ifade etti.

Komisyon Başkanı Yılmaz, siyasi parti gruplarının uzlaşmasıyla bu teklifin tali komisyonda çarşamba günü görüşüldüğünü ve bugün de Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine karar verildiğini kaydetti. Yılmaz, tali komisyon raporu dün gelir gelmez milletvekillerine gönderilmesi gerekirken bugün mail olarak iletildiğini, teklifin etki analiziyle ilgili özel bir not hazırlandığını bildirdi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, düzenlemeye ilişkin bilgi veriyor.

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