Altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.021 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketlere paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.020,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde 1.021 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.679 lira, Cumhuriyet altını da 6.857 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.845,50 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini kaydederek, altının ons fiyatının dar bantta hareket ettiğini söyledi.

ABD'de enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. Yatırımcıların enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını sorgulayacağı ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendirebileceği öngörülüyor.

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminin finansal istikrarı güçlendirmek için attığı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.