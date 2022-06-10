Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

12 Nisan 2022 tarihli yazımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı alanında merkezi sınav açılacağı ve kurumların kadro taleplerini 29 Nisan 2022 tarihine kadar Bakanlıklarına bildirmesi gerektiğini haberleştirmiştik.

Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde alım süreçlerine hazırlık olması bakımından bazı usulü düzenlemeler yapılmak suretiyle ilgili Yönetmelikteki değişiklikler 9 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bununla birlikte, Danıştay İkinci Dairesi tarafından Mali Hizmetler Uzmanlığına atanmak için istenilen 70 YDS dil şartının "uzman yardımcılığı döneminde" olmasına dair yönetmelik hükmünün iptaline karar verilmesi sebebiyle, ilgili Yönetmelikte anılan maddede düzenleme yapılarak mahkeme kararına uygun şekilde yabancı dil şartının uzman yardımcılığı döneminde sağlanması kuralı kaldırılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının bu düzenlemeleri sonrası çok kısa sürede Uzman Yardımcılığı ilanına çıkacağı tahmin edilmektedir.

