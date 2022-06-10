MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı
"Dost ve müttefik 37 ülkenin katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı EFES 2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 12:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES 2022 Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Bakanlık, dün tamamlanan tatbikatla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Tatbikattan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda, "Dost ve müttefik 37 ülkenin katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı EFES 2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı. Tatbikatta görev alan tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız