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Güzel Sanatlar Fakültesinin 81 yaşındaki öğrencisi Hamdi Balkaş bölüm ikincisi oldu

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi ve bölüm ikincisi Balkaş:- "Eşim de destek vermiyor, endişeli. 'Senin gibi hasta olan insanlar için iyi bir şey değil' diyorlar ama ben onları dinlemiyorum"- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır:- "Sanatın, sanat eğitiminin yaşının olmadığını ortaya koyan inanılmaz bir insan. Kendisinin başarılarıyla en az ailesi kadar bizler de övünüyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 12:31
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Güzel Sanatlar Fakültesinin 81 yaşındaki öğrencisi Hamdi Balkaş bölüm ikincisi oldu

- Kastamonu'da yaşayan 81 yaşındaki Hamdi Balkaş, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen hayali olan resim bölümünde öğrenim görerek bölüm ikincisi olmayı başardı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Balkaş, 1973-1997 yıllarında İstanbul ve Kastamonu'da biyoloji öğretmenliği yaptı. Resme de ilgisi bulunan Balkaş, bu alanda eğitim görmek istese de çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremedi.

Emekliliğinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köyüne yerleşen Balkaş, burada resim yapmaya başladı. Teknik olarak yetersiz kaldığını düşünen Balkaş, üniversite eğitimi almaya karar verdi.

Balkaş, 2018 yılında girdiği üniversite sınavında yeterli puanı almasının ardından Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavını kazandı. Üniversite eğitimine devam ederken kalp ve prostat ile ilgili rahatsızlıklar yaşayan Balkaş, bir dönem derslerine ara vermek zorunda kaldı.

İyileşmesinin ardından eğitimine kaldığı yerden devam eden Balkaş, ara verdiği dönemde alamadığı dersler nedeniyle bu yıl mezun olamadı. Buna rağmen bölüm ikincisi olan Balkaş, mezun olamasa da mezuniyet töreninde cübbe giyip kep fırlatacak.

Hamdi Balkaş, AA muhabirine, emekliliğinin ardından yaylalarda resim yapmaya başladığını ama bilginin de gerektiğini anladığını söyledi.

Bunun üzerine üniversite sınavına girerek başarılı olduğunu vurgulayan Balkaş, "Hiç olumsuz tepki almadım. Kendini genç hissedenlerden kabul ettiler beni." dedi.

Birlikte öğrenim gördüğü öğrencilerin bu yıl mezun olduğunu belirten Balkaş, "Ben de Allah kısmet ederse seneye mezun olacağım. Cide ilçesinde denize karşı bir evim var, terasa oturup resim yapacağım. Çocuklarım hastalığımdan dolayı okula gelmemi istemiyor. Eşim de destek vermiyor, endişeli. 'Senin gibi hasta olan insanlar için iyi bir şey değil' diyorlar ama ben onları dinlemiyorum." diye konuştu.

- Bir dönem ara vermesine rağmen bölüm ikincisi oldu

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır ise 81 yaşındaki bir öğrenciye üniversitelerde çok sık rastlanmadığına dikkati çekti.

Hamdi Balkaş ile gurur duyduğunu dile getiren Yıldır, şunları kaydetti:

"Sanatın, sanat eğitiminin yaşının olmadığını ortaya koyan inanılmaz bir insan. Kendisinin başarılarıyla en az ailesi kadar bizler de övünüyoruz. Normalde bu yıl mezun olması gerekiyordu ancak geçmiş yıllarda rahatsızlığı nedeniyle bir dönem kaybı oldu, derslerine devam edemedi. Bir dönem derslere devam edemeyişine rağmen not ortalamasıyla bölüm ikincisi oldu."

- "Hamdi beyi gördükten sonra, 'Ben de yapabilirim' diyorum"

Resim Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Tuğba Özelci de Hamdi Balkaş ile ilk kez otobüste karşılaştığını anlatarak, "Öğrenci kimlik kartını gösterdiği zaman çok şaşırdım. Bu yaşta bu azimle çalışması, aynı zamanda rahatsızlıkları var, buna rağmen okula gelmesi çok büyük azim örneği. Bu okuldan sonra okumak istediğim üniversite ve bölümler var. '25-30 yaşıma gireceğim, zamanım daralıyor' diye düşünüyordum ama Hamdi beyi gördükten sonra, 'Ben de yapabilirim' diyorum." ifadelerini kullandı.

KAPAT [X]

Balkaş'ın sınıf arkadaşı Emin Ök ise "Bize Resim Bölümünün gençlik hayali olduğunu söyledi. Derslerde çok aktif. Kendisiyle tanıştığım için mutlu oldum. Renkli bir kişiliği var. Böyle bir insanla tanışmak, sınıf arkadaşı olmak güzel bir duygu." dedi.

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