Sinop'ta pencereden düşen kadın öldü
Sinop'ta birinci kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Haziran 2022 13:02
Zeytinlik Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında oğluyla yaşayan Remziye Özay (66), pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özay'ın cenazesi, emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız